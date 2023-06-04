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Сегодня, 15:30

Масалитин: «Федотову не хватает гибкости»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказался об игре армейцев в сезоне-2022/23.

— ЦСКА серебро заслужил?

— Да. Команда выдала два мощных отрезка — на старте чемпионата и весной. Играла великолепно, любо-дорого посмотреть. Но в какой-то момент начинались проблемы. Осенью — из-за того, что резко сдулись Карраскаль с Мединой. А Федотов уперся, ставил их и ставил...

— В марте все изменилось.

— Да, Медину перевел на левый фланг, а Карраскаля вообще посадил в запас. Роль наконечника доверил Заболотному. И команда преобразилась, пошел результат. Но все равно к Федотову есть вопросы по заменам, ротации.

— А конкретнее?

— Возьмем Агапова. Талантливый пацан, в апреле два матча отыграл в старте. Неплохо, без косяков. Да, физически на 90 минут пока не готов, но 70-75 точно выдерживает. А Федотов убирает его на лавку — и больше не ставит. Почему? Ты же видишь, что Дивеев ошибается, у Роши случаются привозы. Ну и выпусти Агапова хоть на тайм, дай тем передышку, в следующем матче свеженькие будут. Или Заболотный...

— Что Заболотный?

— Еще несколько туров назад бросалось в глаза, что Антон — как выжатый лимон. Он ведь в каждой игре выполняет огромный объем работы. Обляков тоже выдохся, на него весной выпала слишком большая нагрузка. Но Федотов его не менял, а Заболотного только с «Ростовом» приберег на второй тайм.

— Теперь понятно, почему в предыдущем матче с «Краснодаром» ЦСКА выглядел бледновато.

— Бледновато?! Да команда вообще не бежала! Не играла, не дышала. Перестановки напрашивались. Я смотрел на Федотова и думал — ну сделай же что-нибудь! А он с заменами тянул до последнего. Не хватает ему тактической гибкости.

Владимир Федотов. «Федотову не хватает гибкости, Абаскаль провалил весну». Масалитин — о серебре ЦСКА и бронзе «Спартака»

Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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