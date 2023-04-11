Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:38

Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку «Локомотива» Сергею Пиняеву и форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«У «Зенита» очень хорошая своя школа, и надо задаться вопросом, почему воспитанники не играют в основе. Потому что не выдерживают конкуренции — а с кем? С иностранцами. Смысл тогда их растить, смысл в академии, если свои воспитанники не имеют возможности проявить себя в главной команде? Надо давно быть готовым к тому, что они скупают игроков. Проявил себя Родригао — пожалуйста, он в «Зените». Кассьера — то же самое. Бакаев, Сергеев... А другим командам что делать? У нас один клуб, который может в любой момент кого-то забрать — зачем тогда вообще весь чемпионат? Отдайте тогда сразу лучших игроков, и пускай «Зенит» опять будет чемпионом. Естественно, это направлено на ослабление соперников. Где-то хороший игрок себя проявляет — почему он должен оказаться в «Зените», а не раскрываться в своем клубе? Понятно, что есть финансовые условия, они там лучше. Но тот же Бакаев очень хорошо проявлял себя в «Спартаке», ушел в «Зенит», сел на лавку и из сборной пропал. Есть финансовая сторона — да. Но это до поры, надо прекращать эту лавочку», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/11/20186653.shtml?updated
Валерий Масалитин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин высказался об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи»

«Оренбург» ответил Карпину после слов о размере поля