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Сегодня, 00:08

Масалитин: «Заболотный играет важную роль в ЦСКА Федотова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход Антона Заболотного из московского клуба.

«Заболотный — значимый игрок в системе Федотова. Да, он не играет как-то ярко. Но он выполняет свою работу. То, что от него требуется, он делает очень хорошо. То есть ему нужно зацепиться впереди, потолкаться в штрафной. Он с этим справляется. Хочется только, чтобы Антон мячей побольше забивал. Но, зная его статистику, много голов ждать от него не надо.

Когда подписали Мусаева, сразу стало понятно, что Заболотному готовят замену. У Чалова другие обязательства и другая игра. Но нужно дожить до лета, не факт же, что Заболотный уйдет. Просто очевидно, что Мусаев — это прямая конкуренция. А как там сложится, пока никто не знает. Но я хочу сказать, что Заболотный играет важную роль в ЦСКА Федотова», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005521032_masalitin_kogda_podpisali_musaeva_srazu_stalo_ponyatno_chto_zabolotnomu_gotovyat_zamenu
Антон Заболотный
Валерий Масалитин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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