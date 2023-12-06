Масалитин — о словах Карпина после матча с ЦСКА: «Команда проиграла, эмоции выплескиваются»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по поводу матча против красно-синих в минусовую температуру.

«Ребята выходят, им хочется показать себя, поиграть. Тебе надо бороться с соперником, а ты еще борешься с полем. Передачу плохую даешь, начинаешь злиться... Начинаются недовольства, лишние стыки, судья не туда свистнул... Негатив накапливается, накапливается, а потом выплескивается. То же удаление у «Ростова». Команда проиграла, эмоции выплескиваются. Вот так и Карпин вспылил на послематчевой пресс-конференции. До того вспылил и Юран, хотя его команда и выиграла», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин , недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».