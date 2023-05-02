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Сегодня, 19:48

Масалитин прокомментировал желание Мостового получить тренерскую лицензию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и голландского «Витесса» Валерий Масалитин прокомментировал желание экс-полузащитника сборной России Александра Мостового получить тренерскую лицензию и возглавить один из клубов РПЛ.

«Ну, закончил ты курсы, дальше что? Получить лицензию тренера не так сложно, а какой клуб на работу возьмет? У Мостового много футбольных знаний, захотел ими поделиться, видимо, но обучение, если я не ошибаюсь, чуть ли не миллион рублей стоит. Сначала надо дождаться предложения, а потом идти учиться, чтобы оплатили все занятия. А так можно получить категорию, а диплом будет лежать, пылиться на полочке. Знания свои никуда не сможешь применить. Александру надо было поступить, как Карпину. Клуб заинтересовался специалистом, оплатил обучение, и теперь мы имеем одного из лучших тренеров нашего чемпионата», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что в июне будет поступать на тренерские курсы. Экс-футболист планирует получить категорию PRO и готов возглавить любой клуб РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-mostovomu-poluchit-litcenziyu-trenera-ne-tak/
Александр Мостовой
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
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