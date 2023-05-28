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Сегодня, 16:55

Масалитин раскритиковал армейцев после ничьей с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал армейскую команду за игру в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Честно говоря, я вот второй день задаю вопрос — а что это было? Что это было вообще? На игру не похоже, в первом тайме вообще все провалено. Команда мало двигалась, мало контролировала мяч, ошибок куча. В первом тайме, может, первые пять минут побегали и все. Ошибка за ошибкой, даже в ситуации, когда мяч можно спокойно отдать, все равно идет ошибка. По настроению вроде хотели, но движения вообще не было. Защитники получают мяч, средняя линия стоит. Какие-то длинные передачи, какие-то непонятные решения. Вообще несвойственно. Если команда расстроилась после поражения от «Спартака», то было время, они должны удар держать. Ладно бы один, два, три. А тут вся команда! Во втором тайме после удаления более-менее пришли в себя. Но опять же, Федотов видел, что все выпадает, освежать надо было фланги, мяч не держится, ну, выпусти ты Кучаева пораньше, чтобы хоть что-то завязалось, или Облякова опусти, чтобы мяч начал разыгрываться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

ЦСКА сохранил за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды после 29 туров 55 очков. «Спартак», который свой матч 29-го тура РПЛ также сыграл вничью с «Пари НН» (0:0), отстает на один балл.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/28/20543012.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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