Масалитин назвал трансфер Койты «переходом в никуда»: «Ни передачу отдать не может, ни ударить нормально»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего армейцев Секу Койта.

«Переход в никуда, полностью себя не оправдывает. Вроде игрок неплохой, техничный, похож чем-то на Эджуке: своеобразный, с финтами... Но смотрю на него и понимаю, что он вообще в игру не встроен. Он ни передачу отдать не может, ни ударить нормально», — сказал Масалитин «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 20 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.

Денис Сафронов