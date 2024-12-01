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Сегодня, 12:21

Масалитин назвал трансфер Койты «переходом в никуда»: «Ни передачу отдать не может, ни ударить нормально»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего армейцев Секу Койта.

«Переход в никуда, полностью себя не оправдывает. Вроде игрок неплохой, техничный, похож чем-то на Эджуке: своеобразный, с финтами... Но смотрю на него и понимаю, что он вообще в игру не встроен. Он ни передачу отдать не может, ни ударить нормально», — сказал Масалитин «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 20 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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