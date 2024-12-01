Масалитин назвал трансфер Койты «переходом в никуда»: «Ни передачу отдать не может, ни ударить нормально»

Сегодня, 12:21
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего армейцев Секу Койта.
«Переход в никуда, полностью себя не оправдывает. Вроде игрок неплохой, техничный, похож чем-то на Эджуке: своеобразный, с финтами... Но смотрю на него и понимаю, что он вообще в игру не встроен. Он ни передачу отдать не может, ни ударить нормально», — сказал Масалитин «СЭ».
В этом сезоне 24-летний малиец провел 20 матчей, забил один гол и отметился одной голевой передачей.
Денис Сафронов