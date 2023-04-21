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Масалитин раскритиковал календарь ЦСКА в концовке сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от дерби армейцев с «Локомотивом» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Тяжелая игра будет для ЦСКА, потому что этими разъездами, с Кубковыми матчами команда недовосстановится. Тяжело играть через два дня на третий, тем более, обойма короткая, нельзя позволить себе заменить пол-состава, чтобы это не сказалось на результате. У ЦСКА сейчас каждая игра на вес золота, что в Кубке, что в чемпионате, где команда борется за медали. Почему «Локомотив» не играет в каких-то утешительных кубковых матчах? Пускай играет, надо, чтобы люди были в одинаковых условиях. Кубок — хороший турнир, пусть до конца и не доделанный. Игры нужны, потому что люди всю форму просиживают на лавочке, у них мало игрового времени, нет игрового тонуса. Естественно, фаворитом видится «Локомотив» — из-за календаря, из-за того, что у них эмоциональный взрыв, результат и поставленная игра», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/21/20263069.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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