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Сегодня, 21:10

Масалитин раскритиковал нападение «Зенита» в матче с ЦСКА

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» оценил игру нападения «Зенита» в матче против армейцев (1:0).

«В старте у питерцев вышло три центральных нападающих, которые никак не могли разобраться, где и как каждый должен действовать. Сыгранности и связи между ними пока нет: ни у Кассьерры, ни у Гонду, ни у Соболева. В принципе, было видно, что при любой возможности игроки получали мяч и сразу навешивали в штрафную на своих высоких нападающих, что напрашивалось, но не приносило особых плодов», — сказал Масалитин «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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