Масалитин рассказал, что помогло Чалову вернуться на прежний уровень

Бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин рассказал, что помогло форварду армейцев Федору Чалову вернуться на прежний уровень.

«Во-первых, Чалов начал заниматься своим любимым делом, тем, что умеет. Он больше не бегает по флангам, а больше сосредоточен на игре в штрафной и завершении моментов. Во-вторых, появилась уверенность, которая помогает регулярно огорчать оппонентов. В-третьих, Федор комфортно чувствует себя в схеме Владимира Федотова, он понял, что от него требует тренер, и приносит реальную пользу команде», — приводит слова Масалитина RT.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.