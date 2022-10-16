Масалитин рассказал, что помогло Чалову вернуться на прежний уровень

Сегодня, 12:04
Бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин рассказал, что помогло форварду армейцев Федору Чалову вернуться на прежний уровень.
«Во-первых, Чалов начал заниматься своим любимым делом, тем, что умеет. Он больше не бегает по флангам, а больше сосредоточен на игре в штрафной и завершении моментов. Во-вторых, появилась уверенность, которая помогает регулярно огорчать оппонентов. В-третьих, Федор комфортно чувствует себя в схеме Владимира Федотова, он понял, что от него требует тренер, и приносит реальную пользу команде», — приводит слова Масалитина RT.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования