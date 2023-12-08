Масалитин рассказал о влиянии системы «осень-весна» на игру команд РПЛ в еврокубках

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин поделился мнением о системе «осень-весна» в российском футболе.

«Для чего делался этот переход? Понятно, что был подстрой под еврокубки, чтобы в них играли те, кто вышел туда только что. Подстроились. Что мы видим? Европа играет спокойненько. И зимой играет, и летом играет. Все нормально с полями. Форс-мажоры есть? Есть. Переносят игры. Почему мы не можем переносить? Это было под трансферы еще все сделано. Ну так давайте просто пропишем, что у нас в такие-то числа будут трансферы, и все. Мы за 12 лет ничего в еврокубках не выиграли. А выигрывали, когда играли по «весна-осень». Попробовали — не пошло. А назад уже не отмотаешь», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.