Масалитин рассказал, почему ЦСКА лучше стать середняком чемпионата России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, почему армейцем будет полезно стать середняком чемпионата России.

«Может ли в ближайшее время ЦСКА выпасть из числа лидеров российского футбола? Не думаю, работа идет, сейчас подписывают игроков. Другое дело, что искать никого не надо — под боком перспективная молодежь. Но всем нужен результат. Если честно, по молодым ситуация непонятная. Надо просто подождать. Зачем вообще тогда школа, если молодые не играют? Это никуда не годится! Стоит пожертвовать сезоном, чтобы молодые игроки набрались опыта, но в дальнейшем не надо будет никого покупать, потому что свои будут служить верой и правдой. Не боюсь ли я, что так ЦСКА станет середняком? Пусть команда лучше опустится в середняки на сезон, но зато потом поднимется вверх. Легче сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. А то сейчас все понаберут игроков из Латинской Америки, а кто своих будет развивать?» — приводит слова Масалитина Legalbet.

После шести туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).