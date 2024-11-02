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Сегодня, 19:27

Масалитин рассказал, почему смотрит футбол без звука

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин признался, что предпочитает смотреть футбол без звука.

«Я выключаю звук во время матча по одной простой причине — когда ты кого-то слушаешь, ты поддаешься чужому мнению. У меня получается, что матч только закончился или еще даже не закончился и мне начинают звонить журналисты, чтобы узнать мнение. А, чтобы узнать мнение ты должен себя слушать. Поэтому стараюсь смотреть без комментаторов», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать футбол.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
Футбол

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