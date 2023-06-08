Масалитин рассказал, при каких обстоятельствах ЦСКА может стать чемпионом РПЛ

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, при каких обстоятельствах армейцы могут стать чемпионами РПЛ.
«Что нужно, чтобы ЦСКА стал чемпионом России? Надо смотреть на усиление команды и следить за изменениями в «Зените». Но точного рецепта нет, потому что куча всего, много разных обстоятельств. Главное обстоятельство — это ослабление «Зенита»? Да, нужно ослабление «Зенита». И ещё качественное укрепление ЦСКА. Не скажу, что сейчас усиливаться проблематично, ведь раньше находили Вагнера Лава и Жо. У нас такой чемпионат, что можно найти качественных игроков», — приводит слова Масалитина Legalbet.
В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА набрал 58 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице, уступив «Зениту» 12 баллов.