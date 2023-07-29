Масалитин рассказал, столкнется ли ЦСКА с проблемами в игре с «Ахматом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейскому клубу придется тяжело в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Ахмат» проиграл матч в чемпионате, проиграл игру на Кубок. У них много травмированных, впрочем, и у ЦСКА тоже много травм, особенно у защитников. Если «Ахмат» проиграет еще раз, то ему тяжело будет выбираться из этой ямы. Нельзя дарить очки просто так, чтобы претендовать на что-то серьезное в чемпионате. Игра будет очень тяжелая. Если будет очень жарко, то это тоже может повлиять, хоть и играют они вечером. Очень много нюансов есть. Тяжело будет и «Ахмату», и ЦСКА», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в воскресенье, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.