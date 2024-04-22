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Сегодня, 15:33

Масалитин считает, что Акинфеев может стать запасным вратарем ЦСКА

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Если у него закрались сомнения, то уже лучше заканчивать. Только проводить Игоря надо достойно. Если же он почувствует силу, то может и продолжить. Если Игорь согласен быть вторым-третьем вратаркм, значит, будет так. Но если не согласен, то завершит», — приводит слова Масалитина Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провел 22 матча, в которых пропустил 27 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Контракт голкипера с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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