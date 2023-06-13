Масалитин: «Акинфееву рано заканчивать, он еще долго может стоять на воротах ЦСКА»

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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что вратарю армейцев Игорю Акинфееву рано завершать карьеру.
«Судя по его игре, Игорю рано заканчивать. Нужно находить баланс, чтобы уйти на высокой ноте. Поймать момент. Я думаю, Гинер сказал именно об этом, что если Игорь к нему обратится, то он пойдет навстречу. Но если смотреть на игру Акинфеева, он еще долго может стоять на воротах ЦСКА. Рановато ему заканчивать. Если здоровье позволит — пусть играет до пятидесяти и радует зрителей своей игрой и результатами», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.
В минувшем сезоне Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль. Контракт 37-летнего голкипера с московской командой истекает в июне 2024 года.