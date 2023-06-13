Масалитин: «Акинфееву рано заканчивать, он еще долго может стоять на воротах ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что вратарю армейцев Игорю Акинфееву рано завершать карьеру.

«Судя по его игре, Игорю рано заканчивать. Нужно находить баланс, чтобы уйти на высокой ноте. Поймать момент. Я думаю, Гинер сказал именно об этом, что если Игорь к нему обратится, то он пойдет навстречу. Но если смотреть на игру Акинфеева, он еще долго может стоять на воротах ЦСКА. Рановато ему заканчивать. Если здоровье позволит — пусть играет до пятидесяти и радует зрителей своей игрой и результатами», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

В минувшем сезоне Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль. Контракт 37-летнего голкипера с московской командой истекает в июне 2024 года.