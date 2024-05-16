Масалитин считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич достоин возглавить команду.
Ранее появилась информация, что нынешний тренер армейцев Владимир Федотов летом возглавит «Рубин», а его место в ЦСКА займет Игнашевич.
«У Сергея были свои терки в команде с Акинфеевым, Набабкиным и другими игроками. Как его назначение воспримется внутри коллектива? Никто не знает. Может, у него были проблемы с руководством.
Но если вынести все вышеперечисленное за скобки, то да, его надо руками и ногами возвращать в ЦСКА. Надо понимать, что у Федотова в контракте тоже может быть прописана сумма за разрыв контракта, а у ЦСКА всегда проблемы с финансами. Но мы точно можем порадоваться за то, что у нас появился еще один хороший российский тренер», – цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Ранее он тренировал московское «Торпедо».
После 28 туров «Балтика» (26 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграют с победителем пары «Зенит» – ЦСКА, которые встречаются в финале Пути РПЛ.