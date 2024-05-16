Масалитин считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич достоин возглавить команду.

Ранее появилась информация, что нынешний тренер армейцев Владимир Федотов летом возглавит «Рубин», а его место в ЦСКА займет Игнашевич.

«У Сергея были свои терки в команде с Акинфеевым, Набабкиным и другими игроками. Как его назначение воспримется внутри коллектива? Никто не знает. Может, у него были проблемы с руководством.

Но если вынести все вышеперечисленное за скобки, то да, его надо руками и ногами возвращать в ЦСКА. Надо понимать, что у Федотова в контракте тоже может быть прописана сумма за разрыв контракта, а у ЦСКА всегда проблемы с финансами. Но мы точно можем порадоваться за то, что у нас появился еще один хороший российский тренер», – цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Ранее он тренировал московское «Торпедо».

После 28 туров «Балтика» (26 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграют с победителем пары «Зенит» – ЦСКА, которые встречаются в финале Пути РПЛ.