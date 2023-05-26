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Сегодня, 23:21

Масалитин считает, что ЦСКА и «Краснодар» забьют минимум 3-4 мяча в матче 29-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.

«Краснодар» сейчас наигрывает состав, привыкает к новому тренеру. Потом будут сделаны выводы о том, кто останется в команде, какие позиции потребуют усиление. ЦСКА надо выигрывать. Еще они через матч сыграют в финале Кубка России. Думаю, команды забьют минимум три-четыре мяча», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

ЦСКА в гостях сыграет с «Краснодаром» в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/26/20532164.shtml?updated
Валерий Масалитин
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