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Сегодня, 08:26

Масалитин считает, что ЦСКА мог забивать больше в ворота московского «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

«С такой игрой [«Динамо»] в первом тайме, как я сказал, можно было все заканчивать. Там не только защита, но и опорная зона имеет проблемы. Постоянно возникали зоны, куда «армейцы» спокойно врывались. Если бы у полузащитников было побольше мастерства, ребята разыгрывали бы до верного. Могли забить Файзуллаев, Обляков», — цитирует Масалитина «Евро Футбол».

Команда Марко Николича поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

 

Источник: Евро Футбол
Валерий Масалитин
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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