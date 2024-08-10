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Сегодня, 07:44

Масалитин считает, что ЦСКА может сыграть вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин не исключил, что в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА может быть ничья.

«Если ЦСКА после Кубка России сделает правильные выводы о сильных и слабых сторонах соперника, то в матче чемпионата может быть и ничья», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

ЦСКА и «Краснодар» встречались в матче Кубка России в Краснодаре 1 августа. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков».

Матч 4-го тура РПЛ между командами пройдет в субботу, 10 августа.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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