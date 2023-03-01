Масалитин: «Верится с трудом в то, что ЦСКА сможет навязать борьбу за тройку призеров в РПЛ»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил перспективы армейцев в текущем сезоне чемпионата России.

«Верится с трудом в то, что ЦСКА сможет навязать борьбу за тройку призеров в РПЛ. В футболе, конечно, все бывает, но не думаю, что им удастся как-то ликвидировать отставание. Что третье место, что пятое — сейчас особо никакой разницы нет. Понятно, что третье место — призовое, но они ничего не дает. Будут хорошо играть — в тройку войдут, будут плохо играть — не войдут», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 17 туров.