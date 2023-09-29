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Сегодня, 16:15

Масалитин считает, что ЦСКА нужно перейти на схему с четырьмя защитниками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил нынешнюю форму армейцев перед предстоящим матчем 10-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

«Перед началом чемпионата никто даже не мог предположить, что у команды будут такие большие проблемы при игре в обороне. Напротив, линию защиты ЦСКА можно было считать одной из лучших в лиге, если не лучшей. Матч за Суперкубок России с «Зенитом» позволил убедиться в ряде сильных качеств того же Дивеева, Роши и Мойзеса. Выход Набабкина на замену Игорю ничуть не испортил впечатлений от игры защитной линии. Тем не менее надо понимать и то, что травмы сильно осложняют жизнь и необходимо правильно подстраиваться под ситуацию. Кирилл уже не молодой футболист, и ему нужны более длительные интервалы для восстановления. Федотову стоило бы изменить схему на вариант с четырьмя защитниками и начать больше доверять молодым, таким как Рядно и Лукин. Игра в текущей формации требует трех высококлассных игроков обороны, а если они выпадают, то стоит начать перестраиваться», — приводит слова Масалитина RT.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. В 10-м туре красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Матч между московской и самарской командами пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210100-masalitin-cska-shema-zaschitniki
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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