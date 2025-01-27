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Сегодня, 18:30

Масалитин считает, что ЦСКА нужно усилить нападение и полузащиту

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие трансферного бана армейцев.

«Если бан сняли, это хорошо. Таких людей мало, которые идут навстречу клубу. Давила мог спокойно послать подальше и сказать: «Это ваши проблемы. Вот деньги, сами перечисляйте, как хотите». Нет, он поступил во благо ЦСКА. Надо его поблагодарить. Естественно, они ищут нападающего и опорного полузащитника. Так, в принципе ЦСКА может спокойно доигрывать этот отрезок и смотреть, кто, как себя проявит, например, тот же Пьянич помощник или не помощник. И отсюда делать выводы, какие позиции проседают, которые требуют усиления, надо рассмотреть. На сегодняшний день действительно позиция нападающего требует усиления. Если только Гуарирапа на сборах не сотворит чуда. А так Шуманский тоже под вопросом. Молодежь не берем, которые может и проявят себя на сборах, но маловероятно, что появятся. А так только Мусаев один, ну и сейчас наигрывают [схему] с двумя нападающими, второй Глебов, который шустрый, быстрый, он забивает на сборах. Но все равно на подмену нужны нападающие», — сказал Масалитин «СЭ».

27 января пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила о снятии запрета на трансферы с ЦСКА.

Вероника Ольшукова

Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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