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Сегодня, 15:28

Масалитин: «У ЦСКА больше болельщиков, чем у «Зенита»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оспорил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому у «Зенита» наибольшее число болельщиков в России.

«У ЦСКА, конечно, больше болельщиков, чем у «Зенита». У армейцев большая история. Если раньше за ЦСКА больше болели военнослужащие, то сейчас — не только они. Я не верю, конечно, что «Зенит» — самая популярная команда», — приводит слова Масалитина Legalbet.

«Зенит» лидирует в РПЛ-2023/24 по посещаемости матчей. Игры с участием питерской команды посетило 373 980 зрителей. Армейцы находятся на четвертом месте по этому показателю — 222 433 зрителя.

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Зенит» набрал 36 очков и находится на 2-й строчке.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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