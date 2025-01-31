Масалитин считает, что ЦСКА отчасти сам виноват в ситуации с Помазуном

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход вратаря армейцев Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что клубы близки к сделке, ее сумма может составить 1,5 миллионов евро.

«Помазун сидел под Акинфеевым. Ему уже 27 лет, а игровая практика нужна. В «Урал» его отдали с перспективой стать потом основным вратарем ЦСКА, когда Акинфеев закончит карьеру. Илья очень хорошо себя проявил, дорос до уровня сборной России, но Акинфеев продолжил играть. Потом появился Тороп, которому тоже надо получать практику...

Из-за слов Помазуна о том, что он мог бы перейти в «Спартак», его убирают. У Ильи была возможность уйти в «Зенит», но ЦСКА запросил 6 миллионов евро за него. Петербуржцы посчитали, что деньги большие. Потом Помазун перестал играть в ЦСКА, хотя агент и клуб должны были работать в унисон, чтобы вратарь получал игровую практику. Теперь надо выбирать — остаться в ЦСКА, где ему не дают играть, или уйти в команду, которая может что-то выиграть в этом сезоне», — сказал Масалитин «РБ Спорт».

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, он провел за клуб лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год игрок на правах аренды выступал за «Урал».