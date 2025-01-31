Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Масалитин считает, что ЦСКА отчасти сам виноват в ситуации с Помазуном

Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход вратаря армейцев Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что клубы близки к сделке, ее сумма может составить 1,5 миллионов евро.

«Помазун сидел под Акинфеевым. Ему уже 27 лет, а игровая практика нужна. В «Урал» его отдали с перспективой стать потом основным вратарем ЦСКА, когда Акинфеев закончит карьеру. Илья очень хорошо себя проявил, дорос до уровня сборной России, но Акинфеев продолжил играть. Потом появился Тороп, которому тоже надо получать практику...

Из-за слов Помазуна о том, что он мог бы перейти в «Спартак», его убирают. У Ильи была возможность уйти в «Зенит», но ЦСКА запросил 6 миллионов евро за него. Петербуржцы посчитали, что деньги большие. Потом Помазун перестал играть в ЦСКА, хотя агент и клуб должны были работать в унисон, чтобы вратарь получал игровую практику. Теперь надо выбирать — остаться в ЦСКА, где ему не дают играть, или уйти в команду, которая может что-то выиграть в этом сезоне», — сказал Масалитин «РБ Спорт».

28-летний Помазун — воспитанник ЦСКА, он провел за клуб лишь 10 матчей. С 2020 по 2024 год игрок на правах аренды выступал за «Урал».

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя