Масалитин считает, что ЦСКА реабилитировался после поражения от «Сочи»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«Получилось, что после обидных поражений ЦСКА хотел реабилитироваться. Армейцам это удалось. Видно, что Заболотный был очень мотивирован, очень хорошую игру провел. ЦСКА на выезде и дома — две разные команды. Невнятная оборона «Крыльев» позволила сделать очень много армейским нападающим. Федотов молодец, что после невнятных матчей оставил на скамейке Карраскаля. Честно говоря, Чалов никак в эту схему не вписывался. Во втором тайме опять отдали инициативу, сели назад, мяч никто не отбирает», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«ЦСКА» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками.