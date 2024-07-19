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Сегодня, 22:05

Масалитин считает, что «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какая из команд сможет навязать конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

— Возможно, «Динамо» сможет составить конкуренцию «Зениту». У «Краснодара», если усиления не будет, особенно задней линии, будут проблемы. Номинально остаются в числе конкурентов «Спартак», ЦСКА. К сожалению, есть проблемы у «Локомотива» и с финансами, и с игроками.

Новичкам будет тяжело в новом сезоне. «Химки» вернулись со скандалом. «Акрон», махачкалинское «Динамо» — пока вообще темные лошадки. Возможно, еще «Рубин» и «Ростов» смогут побороться за высокие места, — сказал Масалитин «Газете.RU».

«Зенит» начал сезон с победы в матче за Суперкубок России над «Краснодаром» (4:2). В 1-м туре чемпионата страны сине-бело-голубые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 17:30 мск.

Источник: Газета.RU
Валерий Масалитин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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