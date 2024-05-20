Масалитин считает, что «Динамо» может затянуть с переходом Тюкавина в Европу: «Надо продавать игрока на пике»

Бывший игрок сборной СССР Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Еще не факт, что европейский клуб заплатит за Тюкавина 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте. «Динамо» в этой ситуации важно не перетянуть. За Чалова «Кристал Пэлас» предлагал 35 миллионов евро, но в ЦСКА посчитали, что этого мало. Сейчас Фёдора торгуют за 4 миллиона евро. Надо продавать игрока на пике», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.