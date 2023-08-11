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Сегодня, 15:17

Масалитин считает, что еще рано говорить об успехах «Спартака» и «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил турнирные расклады РПЛ.

«У нас цыплят по весне считают. Пока идет раскачка, команды еще не задействовали все свои ресурсы. Рано говорить об успехах «Спартака» и «Краснодара». Да, сейчас эти команды в лидерах, но кого их положение осенью будет волновать, в конце сезона? У ЦСКА тоже есть свои проблемы. Кто мог подумать, что у клуба будут трудности в обороне? В том же «Спартаке» могут дисквалифицировать Промеса, к этому тренерам надо быть готовыми. Каждая команда должна решать свои проблемы. В команде есть Бонгонда, он играет на позиции перевернутого вингера. У него должен быть хороший дриблинг, обводка и удар. Он соответствует этому набору. Он знает свое дело, парень обученный и дает результат. У «Ростова» с «Краснодаром» свои проблемы с логистикой, у «Факела» и «Балтики» свои трудности», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 3 туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав по 9 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005272996_masalitin_rano_govorit_ob_uspehah_spartaka_i_krasnodara
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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