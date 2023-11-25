Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

25 ноября, 23:37

Масалитин: «Молодежь должна играть и помогать, а Федотов на ней уже поставил крест»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин согласился с мнением, что московский клуб в этом сезоне не умеет играть по счету.

«Федотов же должен думать. Ты пропустил уже 23 мяча, у тебя оборона — проходной двор, ну как-то надо влиять же на это. Говорят, что не хватает качественных защитников. Но у вас молодежь есть, которая состоит в молодежной сборной. Это не просто необкатанные ребята, которые испугаются. Это талантливые парни. У них есть мастерство. Они должны играть и помогать. А их даже не используют, а говорят, что в клубе проблемы с защитой. Набабкин сидит, Агапов сидит. А на молодежи Федотов крест поставил уже, видимо. У них даже шансов заиграть нет. Так что Личка во втором тайме просто переиграл Федотова», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 25 ноября, ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 2:3. Бело-голубые набрали 28 очков и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 25 очками занимают 6-ю строчку.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005474457_masalitin_talantlivuyu_molodej_cska_kakomu-nibud_osinkinu_oni_byi_cherez_god_uje_v_sbornuyu_popali
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
В Катаре сообщили о планах ХАМАС освободить заложников в ближайшее время
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиаповестке
Нетаньяху провел совещание для оценки хода освобождения заложников
На улицы Тель-Авива вышли тысячи требующих освобождения заложников протестующих
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Бушманов считает, что Джикии не стоит покидать «Спартак»
Гладилин заявил, что белая форма не доставила проблем «Спартаку» в снежную погоду
Деменко: «Спартак» возвращается — команда показывает игру, показывает мысль»
В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче «Балтики» и «Спартака»
Карраскаль: «Герой ли я матча с ЦСКА? Нет, я просто делаю свою работу»
«Теперь я увидел, что такое футбол в России!» Абаскаль — о снежной победе «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче «Балтики» и «Спартака»

Деменко: «Спартак» возвращается — команда показывает игру, показывает мысль»