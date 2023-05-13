Масалитин: «Химки» и «Торпедо» прилично начудили в чемпионате. Эти две команды должны вылетать»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА — «Торпедо».

«У «Торпедо» есть теоретический шанс остаться в РПЛ, но команда все равно вылетит. Сейчас клубу надо думать о будущем, решать, что делать с составом. Может, там появятся новые игроки. У ЦСКА другая ситуация, команду ждут пять финалов без права на ошибку. ЦСКА — фаворит этой игры, ребята показывают хорошую и стабильную игру», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ.

«Химки» и «Торпедо» прилично начудили в чемпионате. По футбольному эти две команды должны вылетать. Футбол должен наказывать за такие аспекты. Если у вас не было ресурсов для игры в РПЛ, зачем надо было выходить? Толком не укрепились перед сезоном», — добавил специалист.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. «Торпедо» с 13 очками идет последним.