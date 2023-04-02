Масалитин: «Безобразие в «Химках» и привело к такому результату»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ.

«У «Химок» еще есть теоретические шансы остаться в РПЛ. В клубе творится чехарда. «Химки» к началу сезона готовил Юран, игроки выполняли его установки, был результат. Зачем его убрали?! После его ухода клуб превратился в аутсайдера. Видно, что тренерская чехарда, чехарда в руководстве влияет на ситуацию в коллективе. Это безобразие и привело к такому результату», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 21 тур.