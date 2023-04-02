Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:33

Масалитин: «Безобразие в «Химках» и привело к такому результату»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ.

«У «Химок» еще есть теоретические шансы остаться в РПЛ. В клубе творится чехарда. «Химки» к началу сезона готовил Юран, игроки выполняли его установки, был результат. Зачем его убрали?! После его ухода клуб превратился в аутсайдера. Видно, что тренерская чехарда, чехарда в руководстве влияет на ситуацию в коллективе. Это безобразие и привело к такому результату», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 21 тур.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/02/20118493.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
В матче РПЛ «Ростов» — «Торпедо» сдулся мяч
Турнирная таблица РПЛ после 21-го тура: «Ростов» оторвался от «Спартака», ЦСКА вышел на четвертое место
«Ростов» победил «Торпедо» в меньшинстве на своем поле
Агент: «Кади остался в Краснодаре во время международной паузы. Ему комфортно в России»
Масалитин: «Будь у «Факела» больше мастерства, то матч закончился бы с неприятным для ЦСКА счетом»
Пономарев: «ЦСКА пока надо рассчитывать на третье место в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Юран станет главным тренером «Пари НН»

«Ростов» — «Торпедо»: Полоз не смог реализовать пенальти