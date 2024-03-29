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29 марта, 18:38

Масалитин считает, что игра против «Урала» сложится непросто для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Урала» в 22-м туре РПЛ.

«Урал» завис в нижней части турнирной таблицы. Любое поражение приближает команду к стыковым матчам, либо к вылету в первую лигу. Естественно, что команда будет стараться отобрать очки у «Спартака», им отступать некуда. Были случаи, что они вничью играли и дома обыгрывали «Спартак». Понятно, что игра сложится непросто для «Спартака», но все-таки я думаю, что «Спартак» будет претендовать на победу», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 по местному времени. На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

 

Источник: Metaratings.ru
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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