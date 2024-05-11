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Сегодня, 17:30

Масалитин считает, что игроки ЦСКА и «Зенита» могут потерять мотивацию из-за спаренных матчей

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча армейского клуба с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ.

«То, что «Зенит» и ЦСКА сыграют три матча за две недели, создает игрокам и тренерам дополнительные сложности. Когда постоянно играешь с одним и тем же соперником, появляется ощущение, что это товарищеские встречи. Против тебя выходят одни и те же люди, как на обычной тренировке. Из-за этого настрой теряется. Поэтому очень многое зависит от тренеров команд. Они должны внушить футболистам, что нужно выходить и играть с полной самоотдачей», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 11 мая, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск. Спустя четыре дня команды проведут встречу в рамках финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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