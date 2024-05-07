Масалитин считает, что игроки ЦСКА снизили требования к себе

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил причину неудачных результатов красно-синих в нынешнем сезоне РПЛ.

«Думаю, есть проблемы в организации, в которой произошел сбой. Возможно, люди в ЦСКА уже не такие мотивированные. Футболисты снизили требования к себе. Почему Чалов, Облаков и остальные не играют на прежнем уровне? Где-то идет недопонимание. Если структура работает в унисон, то все работает на решение задач. Это касается и спортивного, и финансового и других отделов. Значит, контакта нет. Все это сказывается на коллективе», — приводит слова Масалитина Legalbet.

После 27 туров РПЛ армейцы занимают восьмое место в таблице с 39 очками. В следующем матче подопечные Владимира Федотова сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча пройдет 11 мая на «Газпром Арене».