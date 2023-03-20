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Сегодня, 21:24

Масалитин считает, что интрига в РПЛ жива

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«ЦСКА победил — это очень хорошо как для команды, так и для положения в турнирной таблице. Есть хоть какая-то интрига — она жива. Если бы выиграл «Зенит», то на ней можно было бы ставить крест. Шансов у преследователей мало, но на бумаге они сохраняются. ЦСКА хорошо играл в первом тайме, сумел навязать свою игру. Средняя линия не давала сыграть «Зениту» так, как они привыкли. Хороший матч провел Мойзес, практически выключив Малкома из игры. Рано его встречал, был хорош в единоборствах. Нападающие справились со своей задачей — не давали защитникам «Зенита» развивать атаки, находили слабые места в связке Родригао — Ренан. Сказалось отсутствие Барриоса — заменить такого игрока «Зениту» не удалось», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Он также заявил, что во втором тайме у ЦСКА закончились силы и поэтому московский клуб отдал центр поля «Зениту».

«Отсюда появилось преимущество гостей — давление и моменты. Чудо-удар Чалова помог ЦСКА победить. Дома стены помогают — в концовке выручили штанги, где-то выручил Акинфеев. На морально-волевых довели матч до победы», — добавил Масалитин.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5039039-valerij-masalitin-chudo-udar-chalova-pomog-cska-pobedit-zenit-intriga-v-rpl-zhiva.html
Валерий Масалитин
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