Масалитин считает, что Карпин запредельно настроит «Ростов» на матч со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом», который пройдет в рамках 15-го тура РПЛ.

«Спартак» вообще непредсказуемый. Там не поймешь, кто играет. Кто в составе будет? Какой план выберет Абаскаль? «Спартак» вообще тяжело угадать. Более-менее предсказуемый «Ростов», у них сейчас наметился прогресс. До середины осенней части чемпионата у них ничего не получалось, потом, видно, состоялась хорошая беседа, и после этого пошел результат. Первая показательная игра — матч с «Краснодаром», когда «быки» просто чудом спаслись. Потом было продолжение. Сейчас «Ростов» на ходу, и «Спартаку» будет тяжело, тем более «Спартак» хороший раздражитель для всех. Ясно, что Карпин настроит их запредельно. Это будет испытание, как в матче с «Факелом». Тяжелая игра с навесами, и Голенков набрал форму и будет давить», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

После 14 туров «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Ростов» — 11-й (17 очков).

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдет 12 ноября. Начало — в 19:30 по мск.