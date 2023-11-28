Масалитин считает, что Кордоба показал оскорбительный жест на эмоциях

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что не увидел злого умысла в непристойном жесте, который показал игрок «Краснодара» Джон Кордоба судьбе в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом», и объяснил его действия эмоциями.

«Да нет, никакого осознанного там не было, конечно, это просто эмоции. Ты являлся фаворитом, везде был лидером, очков было больше всех, но теперь этот гандикап ликвидирован, и ты уже на втором месте. Эмоции берут верх, теперь предстоят тяжелые игры, ты проигрываешь... Все это накладывается. Ему хотелось отрицательные эмоции от проигрыша выплеснуть. Отсюда этот непристойный жест и произошел, за который, скорее всего, будет дисквалификация», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.