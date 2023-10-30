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Сегодня, 13:51

Масалитин — о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «В конце армейцы еле отбивались, помог Акинфеев и штанги»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:0).

«В матче с ЦСКА «Краснодар» наиграл на ничью. В конце игры армейцы отошли назад и еле отбивались. Хорошо, что помог Акинфеев и штанги. У «Краснодара» как была хорошая игра, так и осталась. Не думаю, что они по итогам чемпионата не попадут в тройку. Они разыгрывают мяч, комбинируют и не сваливаются к навесам. Может, они возьмут и обыграют «Зенит». Игра «быков» смотрится, есть замены, которые усиливают натиск на ворота соперника. Никакого провала у них не видно», — цитирует Масалитина Legalbet.

ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 28 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-o-pobede-tcska-nad-krasnodarom-armejtci-ele/
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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