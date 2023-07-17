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Масалитин считает, что Марио Фернандес не станет легендой «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трансфере бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Главное, чтобы он стал игроком основного состава и приносил пользу команде. Если он не выиграет конкуренцию и сядет на лавочку, то, естественно, это будет провальный трансфер», — цитирует Масалитина «Спорт День за Днем».

Также он предположил, будет ли давить на Фернандеса его прошлое в ЦСКА.

«Фернандес сам себя загнал в эту ситуацию. Он и его агент. Один посоветовал, другой послушал. Так ведь не поступают, когда есть договоренность, ее нужно соблюдать. Если ты этого не делаешь — получай тогда недовольство болельщиков. Возвращайся в клуб, решай проблемы — приди к Гинеру, к Бабаеву, с кем ты договаривался. Если ты хочешь вернуться — все решается. А если ты не хочешь вернуться, погнался за деньгами — ну и получай теперь. Где деньги, а где уважение. А уважение за деньги не купишь. И он уже не станет ни легендой ЦСКА, ни тем более легендой «Зенита», — добавил экс-футболист.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее журналист Фабио Алейшо заявил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба. Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/masalitin-schitaet-chto-fernandes-ne-stanet-legendoy-zenita-
Валерий Масалитин
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