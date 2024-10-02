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Масалитин: «Не скажу, что Николич поплыл»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру команды под руководством Марко Николича.

Серб возглавил армейцев в июне 2024 года.

«Не скажу, что Николич поплыл. До первого места семь очков, хотя хотелось бы поменьше — например, три. Если бы команда была в нижней половине таблицы, то тогда можно было сказать, что он «поплыл». Но пока он строит команду, надо ждать. Тяжело сказать, станет ли Николич тренером ЦСКА на долгие годы. Мы ведь не знаем даже, что ему пообещало руководство.
Сейчас Николич не стал трогать схему, которая была. Иначе бы команда поломалась. Побоялись пока что-то менять. Понятно, что какие-то детали изменились, но глобально все то же самое. Николич — уже четвертый тренер, который хочет из Облякова опорного полузащитника сделать, что тут скажешь. Надо смотреть, какие изменения будут после зимних сборов, какая будет игра весной», — приводит Legalbet слова Масалитина.

После 10 туров чемпионата России-2024/25 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 17 очками.

Источник: Legalbet

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