Масалитин считает, что новичок «Зенита» Глушенков может стать усилением команды

19 июля, 23:43
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что новичок «Зенита» Максим Глушенков может стать усилением команды.
«Судя по Суперкубку, Глушенков, естественно, является усилением для «Зенита». Но многое зависит от Клаудиньо с Венделом — если они уйдут из клуба, это будут серьезные потери. А пока вырисовывается очень перспективная связка Вендела с Глушенковым. Неизвестно, как себя в этой ситуации поведет Клаудиньо — мы же видели, как он реагирует на замены, — и как это будет сказываться на коллективе. Потому что такие «закидоны» не красят игрока и плохо влияют на раздевалку», — указал Масалитин «Газете.RU».
«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи.