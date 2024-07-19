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19 июля, 23:43

Масалитин считает, что новичок «Зенита» Глушенков может стать усилением команды

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что новичок «Зенита» Максим Глушенков может стать усилением команды.

«Судя по Суперкубку, Глушенков, естественно, является усилением для «Зенита». Но многое зависит от Клаудиньо с Венделом — если они уйдут из клуба, это будут серьезные потери. А пока вырисовывается очень перспективная связка Вендела с Глушенковым. Неизвестно, как себя в этой ситуации поведет Клаудиньо — мы же видели, как он реагирует на замены, — и как это будет сказываться на коллективе. Потому что такие «закидоны» не красят игрока и плохо влияют на раздевалку», — указал Масалитин «Газете.RU».

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Газета.RU
Валерий Масалитин
ФК Зенит
Максим Глушенков
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