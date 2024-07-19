Масалитин считает, что новичок «Зенита» Глушенков может стать усилением команды

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что новичок «Зенита» Максим Глушенков может стать усилением команды.

«Судя по Суперкубку, Глушенков, естественно, является усилением для «Зенита». Но многое зависит от Клаудиньо с Венделом — если они уйдут из клуба, это будут серьезные потери. А пока вырисовывается очень перспективная связка Вендела с Глушенковым. Неизвестно, как себя в этой ситуации поведет Клаудиньо — мы же видели, как он реагирует на замены, — и как это будет сказываться на коллективе. Потому что такие «закидоны» не красят игрока и плохо влияют на раздевалку», — указал Масалитин «Газете.RU».

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи.