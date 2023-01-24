Масалитин считает, что нужно вернуть пиво на стадионы

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о возвращении пива на российские стадионы.

«Пиво нужно вернуть на стадионы. Так клубы смогут зарабатывать и люди смогут расслабиться, это же во всем мире практикуется. Болельщики могут быть пьяные? Это уже разговор о культуре, а не об алкоголе. Давайте представим, что кто-то напился, но ведь на стадионах есть камеры — вычислить нарушителя не составит никакого труда. Вспомните товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», который прошел летом в Сочи. Все перед игрой говорили, что зрителя сложно будет завлечь на стадион в июле в курортном городе. Любопытно, что тогда на арене продавали пиво — народ пришел, чтобы расслабиться в жаркий день и посмотреть футбол. И ничего страшного не произошло. 30 тысяч человек пришло! Не нужно делать из стадиона пивнуху, но везде во всем мире пиво и футбол едины. Человек может выпить и до матча, а пустят его или нет, это уже другой вопрос. Это вопрос охраны стадиона, но вернемся к тому, что сейчас везде есть камеры, и найти правонарушителя сотрудникам арены не составит большого труда», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.