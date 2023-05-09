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Сегодня, 13:37

Масалитин — о «Зените»: «Гегемонию надо прекращать, это идет во вред футболу»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что пока рано говорить о том, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне РПЛ.

«Надо еще этот сезон закончить, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Мы же не знаем, что будет впереди, уйдут бразильцы, не уйдут бразильцы, кто на смену придет, как команды будут укрепляться. Это тяжелый вопрос. Конечно, хочется, чтобы составили конкуренцию, а то, что это за безобразие. Надо эту гегемонию прекращать, это просто идет во вред футболу. А так, что там впереди? Если бы да кабы... Будут изменения, будет еще что-то, команды укрепятся, и тогда уже можно будет говорить, кто составит конкуренцию, а кто — нет. Но еще раз повторю, что очень бы хотелось увидеть конкуренцию, чтобы такого не было».

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом России. Второе место занимает ЦСКА (51 очко), третьим идет «Ростов» (50).

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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