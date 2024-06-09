Масалитин считает, что Смолов не подходит под задачу борьбы за чемпионство

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о будущем 34-летнего нападающего «Динамо» Федора Смолова.

«Даже не знаю, кто вообще может взять Смолова. Думаю, он уже не подходит под задачу борьбы за чемпионство, поэтому такие клубы его рассматривать не будут. Он не нужен клубам, борющимся за медали. Остается борьба за выживание, но нужно ли это ему? Многое зависит от него, чего он хочет дальше. Может, поедет в Эмираты, заработает большие деньги. Это будет плюс в его карьере», — сказал Масалитин Legalbet.

Контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.