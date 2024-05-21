Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже не стоял»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему в нынешнем сезоне РПЛ борьба за золотые медали ведется до последнего тура.

«Конечно, главная причина в том, что сдал позиции и совершает ошибки «Зенит». Если бы питерцы были в порядке, то вопрос о чемпионе сейчас бы уже не стоял. И обладатель золотых медалей стал известен за три-четыре тура до конца, как это и было в прошлые годы», — сказал Масалитин Vprognoze.ru.

За тур до окончания чемпионата РПЛ на победу в туннире претендуют московское «Динамо» (56 очков), петербургский «Зенит» (54) и «Краснодар» (53).