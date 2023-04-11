Масалитин считает, что Торопу нужно играть, чтобы быть готовым сменить Акинфеева

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру 19-летнего вратаря команды Владислава Торопа в последних двух матчах армейцев.

«Помазун — яркий пример. Он просидел под Акинфеевым, ушел в «Урал», раскрылся и получил приглашение в сборную. Просидеть под Игорем и не раскрыть себя не каждый вратарь себе позволит. Торопу надо играть. По последнему матчу два момента бросились в глаза. Сначала он не рассчитал выход, когда в штангу попали. И потом, когда начал нападающего под себя убирать. От этого надо избавляться, от вратаря должна исходить надежность во всем. А когда он делает такие вещи, может быть ошибка — и гол. Отсюда следует, что ему нужна игровая практика. Понятно, что Игорь не вечен, придет момент, когда его надо будет заменить. И будет Помазун, воспитанник ЦСКА, Тороп — пожалуйста. Будут они играть, и получит надежного вратаря не только ЦСКА, но и сборная, потому что у ЦСКА очень хорошая вратарская школа. Просто им надо дать возможность играть. А когда есть такой надежный первый номер, как Акинфеев, очень тяжело. Торопу надо уходить в аренду, как в свое время сделал Помазун. Только от него зависит — будет он сидеть под Акинфеевым или уходить и дальше расти», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Тороп провел за ЦСКА два последних матча команды — в Кубке России против «Крыльев Советов» (1:0) и в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Химок» (3:0). После 22 туров РПЛ армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко.