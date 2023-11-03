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Сегодня, 17:58

Масалитин считает, что Юран проделал грамотную работу в «Пари НН»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Во-первых, тут стоит отметить грамотную работу Юрана. Он сумел выстроить игру команды и подобрать подходящую тактическую схему, во что, самое главное, поверили игроки команды. Да, им не всегда легко, где-то отталкиваются от соперника, но, повторюсь, Сергей Николаевич отталкивается от возможностей своих подопечных, что и приносит им результат, несмотря на статистические показатели», — цитирует Масалитина RT.

После 13 туров «Пари НН» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 20 очков. 5 ноября нижегородцы сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1226065-masalitin-yuran-trener-nn
Валерий Масалитин
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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