Масалитин считает, что Юран собрал боевую команду

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ против армейцев.

«Есть ли у Юрана задатки тренера, чтобы в будущем возглавить более статусный клуб? Здесь стоит вспомнить его работу в «Химках». Команда играла довольно успешно, матчи за сохранение прописки в РПЛ он выиграл. Юран ставит такую игру, при которой сопернику расслабляться было нельзя. Можно ли сравнить стиль игру команд Юрана с игрой команд Бердыева? Нет, это совсем разный стиль игры. В «Рубине» были очень качественные футболисты в обойме, которые выделялись в составе казанцев, а в «Пари НН» все игроки примерно равны. Юран сегодня мотивировал своих игроков, и они не хотели уступать в игре с ЦСКА. Нет мастерства — бери желанием. Давайте посмотрим на статистику «Пари НН». Они забили 14 мячей, но и пропустили 14 мячей. О чем это говорит? О том, что Юран собрал боевую команду. А что еще нужно? Юран грамотно делает свою работу. Если его пригласят на работу более статусный клуб, то перед ним будут поставлены другие задачи, но с работой в «Пари НН» он сейчас точно справляется», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

После 13 туров «Пари НН» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (29 очков).